Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса

Министерство просвещения РФ запретило требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств.

Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил министр Сергей Кравцов.

По его словам, соответствующее письмо направлено региональным властям: закупки должны субсидироваться местными бюджетами.

Минпросвещения ранее сообщило, что новый учебный год начнется 1 сентября. Никаких переносов даты не будет, календарный учебный план сохранится. Образовательным учреждениям предписано исполнять эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор и Минздрав направили региональным правительствам рекомендации быть готовыми к возможному онлайн-обучению детей в новом учебном году.

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