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Коронавирус в Крыму

Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса

09:06 пятница, 28 августа 2020

Министерство просвещения РФ запретило требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств.

Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил министр Сергей Кравцов.

По его словам, соответствующее письмо направлено региональным властям: закупки должны субсидироваться местными бюджетами.

Минпросвещения ранее сообщило, что новый учебный год начнется 1 сентября. Никаких переносов даты не будет, календарный учебный план сохранится. Образовательным учреждениям предписано исполнять эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор и Минздрав направили региональным правительствам рекомендации быть готовыми к возможному онлайн-обучению детей в новом учебном году.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе 30 школ будут работать в две смены. В 2020-2021 учебном году 30 школ в крымской столице планируют работать в две смены.

Маски и тесты на COVID: новые правила в школах Севастополя. В Севастополе проверили готовность школ к учебному процессу. С 1 сентября дети пойдут в школы, но учебный год будет необычным из-за пандемии коронавируса.

Власти решили опровергать информацию об истощенном ребенке в крымском детдоме. В связи с появлением в социальных сетях и СМИ публикаций о ненадлежащем уходе за одним из воспитанников ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», министерство здравоохранения Республики Крым сообщает следующее:

Власти пообещали проверить факт доведения до истощения ребенка в крымском детдоме. Следственный комитет проводит проверку информации о ненадлежащем содержании двухлетнего ребенка в детском доме в Симферополе.

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