Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки ● Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет ● В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом ● В Симферополе 30 школ будут работать в две смены ● Кабмин Украины снимает ограничения на админгранице Крыма
Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса
Министерство просвещения РФ запретило требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств.
Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил министр Сергей Кравцов.
По его словам, соответствующее письмо направлено региональным властям: закупки должны субсидироваться местными бюджетами.
Минпросвещения ранее сообщило, что новый учебный год начнется 1 сентября. Никаких переносов даты не будет, календарный учебный план сохранится. Образовательным учреждениям предписано исполнять эпидемиологические требования Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор и Минздрав направили региональным правительствам рекомендации быть готовыми к возможному онлайн-обучению детей в новом учебном году.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе 30 школ будут работать в две смены. В 2020-2021 учебном году 30 школ в крымской столице планируют работать в две смены.
Маски и тесты на COVID: новые правила в школах Севастополя. В Севастополе проверили готовность школ к учебному процессу. С 1 сентября дети пойдут в школы, но учебный год будет необычным из-за пандемии коронавируса.
Власти решили опровергать информацию об истощенном ребенке в крымском детдоме. В связи с появлением в социальных сетях и СМИ публикаций о ненадлежащем уходе за одним из воспитанников ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», министерство здравоохранения Республики Крым сообщает следующее:
Власти пообещали проверить факт доведения до истощения ребенка в крымском детдоме. Следственный комитет проводит проверку информации о ненадлежащем содержании двухлетнего ребенка в детском доме в Симферополе.
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