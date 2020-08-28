Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух +28
море +24

Власть

Развожаев попросил денег у мэра Москвы

Развожаев попросил денег у мэра Москвы

фото © br.rbth.com

Стало известно, на какие объекты будут потрачены средства из бюджета Москвы, выделяемые Севастополю.

О подробностях соглашения рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в своем Instagram после встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По его словам, часть московских денег пойдет на капитальный ремонт Станции юных техников на Корабельной стороне Севастополя. Там будет размещена «IT-куб» – бесплатная площадка, на которой детей будут учить программированию.

Вторую часть средств потратят на закупку лабораторного оборудования для проверки качества дорожных работ. Кроме того, севастопольские чиновники смогут обучиться в магистратуре одного из московских вузов.

«За рамками соглашения попросил обучить 50 наших специалистов в магистратуре кафедры «Управление государственными и муниципальными закупками» ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Лужкова». Это позволит реально повысить профессиональный уровень наших сотрудников в сфере госзакупок», - написал Развожаев.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года между правительством Севастополя и правительством Москвы было подписано соглашение, по которому Москва инвестирует 22 млрд рублей Севастополю до 2021 года. А именно на объекты социальной инфраструктуры и в обустройство городской среды города.

На деньги первого транша была, в частности, капитально отремонтирована улица Большая Морская, в планах – подобный ремонт улицы Ленина и проспекта Нахимова. В рамках второго соглашения Севастополю было выделено более 3 миллиардов рублей. Их перераспределили в департаменты здравоохранения и городского хозяйства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Парламент Крыма принял закон о защите обманутых дольщиков. Государственный совет Крыма по итогам заочного голосования поддержал принятие в двух чтениях закона о восстановлении прав обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба парламента республики.

Учителям Севастополя пообещали подкинуть денег за классное руководство. Севастопольским учителям выплатят надбавки за классное руководство.

В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды. В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.

Крым и Севастополь стали лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов. Крым и Севастополь стали в России лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

В учреждении власти уже провели необходимые санэпидмероприятия.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации