Развожаев попросил денег у мэра Москвы

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Стало известно, на какие объекты будут потрачены средства из бюджета Москвы, выделяемые Севастополю.

О подробностях соглашения рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в своем Instagram после встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По его словам, часть московских денег пойдет на капитальный ремонт Станции юных техников на Корабельной стороне Севастополя. Там будет размещена «IT-куб» – бесплатная площадка, на которой детей будут учить программированию.

Вторую часть средств потратят на закупку лабораторного оборудования для проверки качества дорожных работ. Кроме того, севастопольские чиновники смогут обучиться в магистратуре одного из московских вузов.

«За рамками соглашения попросил обучить 50 наших специалистов в магистратуре кафедры «Управление государственными и муниципальными закупками» ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Лужкова». Это позволит реально повысить профессиональный уровень наших сотрудников в сфере госзакупок», - написал Развожаев.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года между правительством Севастополя и правительством Москвы было подписано соглашение, по которому Москва инвестирует 22 млрд рублей Севастополю до 2021 года. А именно на объекты социальной инфраструктуры и в обустройство городской среды города.

На деньги первого транша была, в частности, капитально отремонтирована улица Большая Морская, в планах – подобный ремонт улицы Ленина и проспекта Нахимова. В рамках второго соглашения Севастополю было выделено более 3 миллиардов рублей. Их перераспределили в департаменты здравоохранения и городского хозяйства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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