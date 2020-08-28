Прогноз погоды в Крыму на пятницу 28 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 28 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (Местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс), г. Севастополь), уровень опасности оранжевый, гроза (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах и в г.Севастополе. Местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (Местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс.)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (Местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью около 22 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью около 21 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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