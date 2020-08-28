Власть
Пользователю керченского пляжа велели убрать рекламу
Минкурортов РК провели рейд по пляжам Керчи.
По итогам выезда были проверены территории отдыха и 6 пляжей, сообщает пресс-служба министерства.
Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства были проверены 6 пляжей и территории отдыха у моря «Черепашка», «Утинка» и на ул. Сморжевского в Керчи.
Все территории отдыха, как и по результатам предыдущих проверок в текущем году, содержатся в чистом и ухоженном состоянии.
На всех пляжах на каждом входе размещены информационные стенды установленного образца, санитарное состояние пляжей в целом удовлетворительное. На каждом пляже обеспеченно дежурство матросов-спасателей, транслируется аудиоролик о правилах посещения пляжа в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
Пользователю пляжа «Московский» администрацией города Керчи выдано предупреждение о недопустимости размещения рекламных конструкций на пляжной территории и указано на необходимость их демонтажа в кратчайшие сроки.
Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.
Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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