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Власть

Пользователю керченского пляжа велели убрать рекламу

14:00 пятница, 28 августа 2020
Керчь

Минкурортов РК провели рейд по пляжам Керчи.

По итогам выезда были проверены территории отдыха и 6 пляжей, сообщает пресс-служба министерства.

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства были проверены 6 пляжей и территории отдыха у моря «Черепашка», «Утинка» и на ул. Сморжевского в Керчи.

Все территории отдыха, как и по результатам предыдущих проверок в текущем году, содержатся в чистом и ухоженном состоянии.

На всех пляжах на каждом входе размещены информационные стенды установленного образца, санитарное состояние пляжей в целом удовлетворительное. На каждом пляже обеспеченно дежурство матросов-спасателей, транслируется аудиоролик о правилах посещения пляжа в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Пользователю пляжа «Московский» администрацией города Керчи выдано предупреждение о недопустимости размещения рекламных конструкций на пляжной территории и указано на необходимость их демонтажа в кратчайшие сроки.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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