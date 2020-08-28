«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

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Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Очевидно, что таким образом пытаются сдержать распространение коронавируса в учебных заведениях. Но мера явно формальная: инфекция за один день не проявляется, анализы на коронавирус берут только по показаниям, да и результат получают через несколько дней, а не часов.

Тем не менее, вчера было официально объявлено, что с 1 сентября, дети пропустившие занятия, в школу без справок пускать не будут.

Родители возмутились: тащить ребенка в поликлинику после одного дня пропуска, во-первых, слишком затратно по времени – там и так большие очереди, а теперь станут еще больше, во-вторых, опасно – встретившись с большим количеством больных детей на ограниченной территории, школьник наверняка подхватит какую-нибудь заразу и понесет ее в школу. Так что ученик, принесший справку, на деле станет опаснее того, кто к врачу не приходил.

Севастопольцы возмущаются:

«Что за бред! А если у ребенка заболел живот или голова, оставили дома. Родители на работе. Где и когда брать справку? Поликлиники переполнены, терапевтов не хватает».

ВРИО губернатора Михаил Развожаев пообещал разобраться в вопросе и тут же сам выдвинул невыполнимое требование: чтобы в каждой школе работали медкабинет и медсестра. Но для этого у школы дожна быть лицензия на медицинскую деятельность, а этих документов у большинства учебных заведений нет.

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