«Переломать ноги»: крымчане о ремонте улиц

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Большое количество вопросов вызвали у жителей Севастополя ведущиеся и уже законченные ремонты улиц в Гагаринском районе города.

Проседания асфальта, его странные вырезки и необустроенные проезды не только выглядят неаккуратно, но и могут представлять опасность, отмечают местные жители.

«Зачастую – недоделки на дорогах. Они, видимо, считают, что это мелочи: «подумаешь, там дырка», а человек ступил и сломал ногу», – отмечает в разговоре с ForPost житель Гагаринского района Владимир Солнцев.

По его словам, горожане уже стали привыкать к низкому качеству выполняемых работ и предпочитают закрывать глаза на недоделки.

Как пояснили в пресс-службе ГБУ «Севастопольский автодор», на улицах Меньшикова, Шелкунова и Александра Матросова, действительно, проходят капитальные ремонты: где-то подрядчику придется устранить выявленные нарушения, где-то работы еще не завершены, а в некоторых местах – владельцы сами не закончили обустройство своей территории.

«Ремонт автодороги улицы Александра Матросова не завершен. Подрядная организация ООО «Доринвест-Крым» восстановит поврежденное покрытие до ввода объекта в эксплуатацию в третьем квартале текущего года», – отметили в учреждении.

Аналогичная ситуация и на улице Шелкунова – работы там тоже продолжаются. Как пояснили в «Севавтодоре», подрядчику еще предстоит обустроить съезды на проспект Гагарина, установить дорожные знаки, а также восстановить тротуары до сдачи объекта в третьем квартале 2020 года.

ООО «СпецУниверсалСтрой» в ходе капитального ремонта улицы Меньшикова провело демонтаж старых опор наружного освещения после переподключения. Подрядчик устранит замечания и восстановит покрытие тротуара, заявили в «Севавтодоре».

Отметим, ранее в ходе приемки работ специалистами были выявлены дефекты покрытия в виде колейности на остановке «улица Репина». Подрядная организация тогда устранила нарушения за собственные средства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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