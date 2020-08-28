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Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе в середине дня.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«В Симферополе прошел сильный дождь. Выпало 16 мм осадков. Это, скажем так, третья часть месячной нормы», - рассказала Любецкая, добавив, что проблему с осадками этот кратковременный дождь не решит.

Август в Крыму считается одним из сухих месяцев года, осадки носят преимущественно ливневый характер. Обычно месячное количество осадков составляет 25-40 мм, в горных районах 40-60 мм.

Ранее сегодня МЧС предупредило о сильные дождях с грозами, градом и шквальным ветром в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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