Общество
Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе
фото © Новости Крыма
Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе в середине дня.
Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«В Симферополе прошел сильный дождь. Выпало 16 мм осадков. Это, скажем так, третья часть месячной нормы», - рассказала Любецкая, добавив, что проблему с осадками этот кратковременный дождь не решит.
Август в Крыму считается одним из сухих месяцев года, осадки носят преимущественно ливневый характер. Обычно месячное количество осадков составляет 25-40 мм, в горных районах 40-60 мм.
Ранее сегодня МЧС предупредило о сильные дождях с грозами, градом и шквальным ветром в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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