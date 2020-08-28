Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +28
море +24

Общество

Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе

15:26 пятница, 28 августа 2020
Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе

фото © Новости Крыма

Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе в середине дня.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«В Симферополе прошел сильный дождь. Выпало 16 мм осадков. Это, скажем так, третья часть месячной нормы», - рассказала Любецкая, добавив, что проблему с осадками этот кратковременный дождь не решит.

Август в Крыму считается одним из сухих месяцев года, осадки носят преимущественно ливневый характер. Обычно месячное количество осадков составляет 25-40 мм, в горных районах 40-60 мм.

Ранее сегодня МЧС предупредило о сильные дождях с грозами, градом и шквальным ветром в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму. Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 28 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 28 августа.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 27 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 27 августа.

Прогноз погоды в Крыму на среду 26 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 26 августа.

Власть
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Общество
«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных

«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных фото

Накануне открытия форума «Армия-2020» в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенного рядом с полигоном, где военные проводят стрельбы, появился баннер с надписью «Уберите танки от наших домов».

Общество
Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе

Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе

Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе в середине дня.

Власть
В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

Проекты моста через Севастопольскую бухту и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, прошли только первую стадию инвестиционных обоснований.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации