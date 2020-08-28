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Водный кризис

Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет

21:25 пятница, 28 августа 2020
Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет

фото © Новости Крыма

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма.

Правда, ничего конкретного не сказал, просто отметил, что энергетика и вода важны для полуострова: «Мы еще должны решать эти вопросы, и мы это, конечно, сделаем», – заявил президент.

Особую пикантность этому заявлению придает тот факт, что ровно 6 лет назад глава РК Сергей Аксенов пообещал полностью решить вопрос водоснабжения республики, сообщив, что правительство России выделило на это десятки миллиардов рублей.

С тех пор мало что изменилось: и Аксенов на месте, и воды как не было, так и нет, разве что миллиарды, выделенные Москвой, куда-то слились.

Правда, в январе 2018 года глава Крыма спохватился: оказывается, на севере полуострова люди вынуждены пить практически морскую воду: проблему дефицита там пытались решить за счет подземных источников, что привело к резкому росту уровня минерализации. Тогда Аксенов проучил министерству жилищно-коммунального хозяйства РК совместно с руководством муниципалитетов разработать предложения по устранению проблемы.

А чуть позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы Минприроды разработало программу ликвидации водного дефицита в Крыму до 10 сентября (2018 года).

Прошло еще 2 года, и уже сам президент Путин раскритиковал республиканские власти: «Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», – сказал президент. А специалисты предупредили: весной в Крыму может случиться засуха. И, действительно, случилась.

И только тогда власти зашевелились, забили тревогу. И пока батальоны Южного и Западного военных округов, а также подразделения Черноморского флота РФ прокладывали магистральный водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища, чиновники разрабатывали графики ограничений водоснабжения и закупали пластиковые накопители для социальной сферы.

Между тем, потери воды из-за изношенности сетей достигают в РК 80%, но местные власти этот вопрос до сих пор не озвучивали. Но, видимо, скоро озвучат, так как в околовластных кругах уже заявили, что вода в Крыму слишком дешевая, поэтому ее льют, не экономя.

По мнению экспертов, таким образом население начали готовить к повышению тарифов под предлогом реконструкции инфраструктуры.

«Сколько еще нужно рублей и программ, чтобы проблема водоснабжения была, наконец, решена?» – интересуются крымчане в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет

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