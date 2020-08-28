Водный кризис
Развитие сюжета: Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены ● Крымская торговая сеть исключила дефицит бутилированной воды ● В Симферополе не соблюдаются графики подачи воды ● Власти обещают, что Севастополю воды хватит до декабря ● Глава Керчи уверяет, что в городе не будут ограничивать подачу воды
Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет
фото © Новости Крыма
Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма.
Правда, ничего конкретного не сказал, просто отметил, что энергетика и вода важны для полуострова: «Мы еще должны решать эти вопросы, и мы это, конечно, сделаем», – заявил президент.
Особую пикантность этому заявлению придает тот факт, что ровно 6 лет назад глава РК Сергей Аксенов пообещал полностью решить вопрос водоснабжения республики, сообщив, что правительство России выделило на это десятки миллиардов рублей.
С тех пор мало что изменилось: и Аксенов на месте, и воды как не было, так и нет, разве что миллиарды, выделенные Москвой, куда-то слились.
Правда, в январе 2018 года глава Крыма спохватился: оказывается, на севере полуострова люди вынуждены пить практически морскую воду: проблему дефицита там пытались решить за счет подземных источников, что привело к резкому росту уровня минерализации. Тогда Аксенов проучил министерству жилищно-коммунального хозяйства РК совместно с руководством муниципалитетов разработать предложения по устранению проблемы.
А чуть позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы Минприроды разработало программу ликвидации водного дефицита в Крыму до 10 сентября (2018 года).
Прошло еще 2 года, и уже сам президент Путин раскритиковал республиканские власти: «Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», – сказал президент. А специалисты предупредили: весной в Крыму может случиться засуха. И, действительно, случилась.
И только тогда власти зашевелились, забили тревогу. И пока батальоны Южного и Западного военных округов, а также подразделения Черноморского флота РФ прокладывали магистральный водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища, чиновники разрабатывали графики ограничений водоснабжения и закупали пластиковые накопители для социальной сферы.
Между тем, потери воды из-за изношенности сетей достигают в РК 80%, но местные власти этот вопрос до сих пор не озвучивали. Но, видимо, скоро озвучат, так как в околовластных кругах уже заявили, что вода в Крыму слишком дешевая, поэтому ее льют, не экономя.
По мнению экспертов, таким образом население начали готовить к повышению тарифов под предлогом реконструкции инфраструктуры.
«Сколько еще нужно рублей и программ, чтобы проблема водоснабжения была, наконец, решена?» – интересуются крымчане в соцсетях.
В тексте использованы материалы: Новый день
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Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет
Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма.
Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены фото
В связи с дефицитом воды в Крыму, местные власти опубликовали рекомендации для населения по водопотреблению, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки.
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