Власть
Новый модульный детский сад откроется в Симферополе через два месяца
Модульный детский сад, построенный на территории стадиона школы №26 по улице Тарабукина в Симферополе, примет детей уже через 2-2,5 месяца.
Об этом журналистам сообщила глава администрации города Елена Проценко.
«Работы полностью окончены. Сейчас документы находятся в Ростехнадзоре. Мы ждем выхода документов. Я думаю, что через 10 дней мы их получим. Два - два с половиной месяца, и дети идут в этот сад», - сказала она.
По данным заместителя главы администрации - начальника управления образования Симферополя Татьяны Сухиной, сейчас в городе завершаются работы по строительству четырех модульных детских садов.
«Планируется завершить работу департаментом капитального строительства по четырем модульным дошкольным учреждениям, которые возводятся и уже в принципе основные работы закончены. Осталось ресурсникам поработать по данному направлению. Четыре модульных детских сада. Это микрорайоны Маршала Жукова на территории детского сада №9, школы №18 по улице Ростовской, школы №26 по улице Тарабукина, и школа №6 на проспекте Победы», - добавила Сухина.
Всего в детские сады Симферополя в этом году пойдут более 16 тысяч детей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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