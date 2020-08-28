Происшествия
На тропе Голицына в Крыму спасли туристку из Новосибирска
На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына в Новом Свете женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может.
Требуется помощь спасателей.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что пострадавшую обнаружили на участке с сыпучим грунтом.
— Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали женщину, жительницу города Новосибирск к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказал министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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