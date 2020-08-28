Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух +28
море +24

Происшествия

На тропе Голицына в Крыму спасли туристку из Новосибирска

11:33 пятница, 28 августа 2020

На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына в Новом Свете женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может.

Требуется помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что пострадавшую  обнаружили на участке с сыпучим грунтом.

— Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали женщину, жительницу города Новосибирск к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туриста с поврежденной ногой спасли в горах Крыма. Спасатели оказали помощь туристу в Большом каньоне в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Четверо москвичей потерялись в крымских горах. В Крыму спасатели помогли туристам из Москвы, застрявшим в горах на Южном берегу Крыма.

Туристов из Москвы спасли в горах Крыма. На горе Демерджи под Алуштой спасли двоих туристов, которые сбились с пути, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Крыму с тропы Голицына эвакуировали травмированную россиянку. В Крыму спасатели эвакуировали с тропы Голицына россиянку с травмой ноги.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

В учреждении власти уже провели необходимые санэпидмероприятия.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации