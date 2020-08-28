Происшествия
На мысе Меганом в Крыму перевернулся прогулочный УАЗ с людьми
Под Судаком на мысе Меганом перевернулся экскурсионный УАЗ с людьми, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, авария произошла в четверг днем. На восточном склоне мыса Меганом возле поселка Бугаз по неизвестным причинам перевернулся автомобиль УАЗ, который вез людей на экскурсию.
В результате аварии пострадали два человека. Их отправили в Судакскую городскую больницу. Остальным оказали помощь на месте. Всего в УАЗе находились семь человек, в том числе десятилетний ребенок.
Ранее в Крыму приговорили к году условного заключения виновника ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. В 2018 году мужчина повез экскурсию на своем автомобиле УАЗ. Во время движения он не рассчитал безопасную скорость, из-за чего автомобиль вылетел на обочину, после чего врезался в ограждение и опрокинулся. В результате пятеро пассажиров, трое детей и двое взрослых, выпали из салона автомобиля. Двое несовершеннолетних были госпитализированы, а 11-летний мальчик погиб на месте.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мосту. На участке федеральной автодороги Керчь – Новороссийск регулировщик отправил на досмотр автомобиль SUZUKI SX-4, но водитель не выполнил требование и наехал сотруднику ведомственной охраны на ногу.
В поселке под Керчью загорелся супермаркет. В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».
Женщина погибла в аварии на трассе в Крыму. Водитель автомобиля Skoda-Fabia погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Черноморское – Евпатория.
В Крыму автослесарь угнал и разбил отремонтированную им иномарку. Севастополец отдал в ремонт автомобиль Audi A8 знакомому из гаражного кооператива. Когда ремонтные работы были выполнены, автослесарь решил прокатиться на чужом автомобиле и во время поездки совершил ДТП.
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму
Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.
Пятеро севастопольцев освобождены из пиратского плена
Пятеро моряков из Севастополя, похищенных 17 июля с судна «Кюрасао Трейдер» в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе, были освобождены в Нигерии, сообщает МИД России.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет
За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.
23 часа назад
Бешеная кошка «посадила» село в Крыму на карантин
24 часа назад
В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мостуфото
17 часов назад
В Крыму объявили о подорожании хлеба
Члены Совета Общественной палаты Республики Крым одобрили повышение цен на хлебобулочные изделия АО «Крымхлеб», за исключением социальных сортов.