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Происшествия

На мысе Меганом в Крыму перевернулся прогулочный УАЗ с людьми

07:48 пятница, 28 августа 2020
Судак

Под Судаком на мысе Меганом перевернулся экскурсионный УАЗ с людьми, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, авария произошла в четверг днем. На восточном склоне мыса Меганом возле поселка Бугаз по неизвестным причинам перевернулся автомобиль УАЗ, который вез людей на экскурсию.

В результате аварии пострадали два человека. Их отправили в Судакскую городскую больницу. Остальным оказали помощь на месте. Всего в УАЗе находились семь человек, в том числе десятилетний ребенок.

Ранее в Крыму приговорили к году условного заключения виновника ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. В 2018 году мужчина повез экскурсию на своем автомобиле УАЗ. Во время движения он не рассчитал безопасную скорость, из-за чего автомобиль вылетел на обочину, после чего врезался в ограждение и опрокинулся. В результате пятеро пассажиров, трое детей и двое взрослых, выпали из салона автомобиля. Двое несовершеннолетних были госпитализированы, а 11-летний мальчик погиб на месте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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