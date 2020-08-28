Общество
МЧС предупредило о сильных осадках и штормовом ветре в Крыму
Сильные дожди с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются сегодня в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«Днем 28 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении.
В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, добавили в пресс-службе.
По данным синоптиков, в Крыму сегодня до 32 градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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