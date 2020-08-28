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Происшествия

Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов

17:32 пятница, 28 августа 2020
Ялта

Сотрудники «Крым-Спас» оказали помощь четырем туристам, заблудившимся на горе Ай-Петри, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Вчера в 19:25 оперативному дежурному «Крым-Спас» поступило сообщение о том, что группа туристов из четырех человек во время спуска по тропе Таракташ сбилась с пути и вышла на труднопроходимый скальный участок, где дальнейшее передвижение стало невозможным. Необходима помощь спасателей в проведении поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили туристов и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их на плато Ай-Петри. В медицинской помощи люди не нуждались.

Ранее сообщалось, что в районе тропы Голицына в районе поселка Новый Свет (Судак). несколько часов, никто из детей не пострадал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели сняли со скалы испуганного «покорителя» Судакской крепости. Крымские спасатели оказали помощь туристу, который вскарабкался на гору Крепостная в музее-заповеднике «Судакская крепость», но не смог самостоятельно спуститься.

Туриста с поврежденной ногой спасли в горах Крыма. Спасатели оказали помощь туристу в Большом каньоне в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Четверо москвичей потерялись в крымских горах. В Крыму спасатели помогли туристам из Москвы, застрявшим в горах на Южном берегу Крыма.

Туристов из Москвы спасли в горах Крыма. На горе Демерджи под Алуштой спасли двоих туристов, которые сбились с пути, сообщает пресс-служба МЧС РК.

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