Происшествия
Крымские спасатели сняли со скалы заблудившихся на Ай-Петри туристов
Сотрудники «Крым-Спас» оказали помощь четырем туристам, заблудившимся на горе Ай-Петри, сообщила пресс-служба МЧС республики.
«Вчера в 19:25 оперативному дежурному «Крым-Спас» поступило сообщение о том, что группа туристов из четырех человек во время спуска по тропе Таракташ сбилась с пути и вышла на труднопроходимый скальный участок, где дальнейшее передвижение стало невозможным. Необходима помощь спасателей в проведении поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели обнаружили туристов и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали их на плато Ай-Петри. В медицинской помощи люди не нуждались.
Ранее сообщалось, что в районе тропы Голицына в районе поселка Новый Свет (Судак). несколько часов, никто из детей не пострадал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели сняли со скалы испуганного «покорителя» Судакской крепости. Крымские спасатели оказали помощь туристу, который вскарабкался на гору Крепостная в музее-заповеднике «Судакская крепость», но не смог самостоятельно спуститься.
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