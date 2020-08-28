Крымчанин украл 38 дорожных плит

Полицейские в Красногвардейском районе задержали подозреваемого в хищении 38-ми дорожных плит.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники полиции в Красногвардейском районе задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорожных плит, принадлежащих одному из производственных предприятий.

Задержанным оказался безработный житель пгт Зуя Белогорского района. Мужчина дал признательные показания. Стражи порядка изъяли у него украденные плиты и уже вернули законным владельцам.

Оперативники установили, что кражи производились в несколько этапов весной 2020 года — в марте, а затем в мае. Подозреваемый совершал хищения железобетонных изделий на открытых участках местности. В общей сложности было похищено 38 дорожных плит.

В отношении мужчины Следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Суда злоумышленник будет дожидаться под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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