Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

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В учреждении власти уже провели необходимые санэпидмероприятия.

В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя после выявления случая коронавирусной инфекции временно приостановлен личный прием граждан, проводившийся некоторыми сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В учреждении были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Комплекс мероприятий, предписанных Роспортебнадзором, выполнен – закрытия департамента не требуется», – сообщили журналистам, отметив, что работа учреждения сейчас продолжается.

В комментарии также уточняется, что круг лиц, контактировавших с заболевшим ранее сотрудником, был установлен.

Напомним, 25 августа одного из заместителей директора департамента был выявлен COVID-19, об этом сообщили сразу несколько источников в исполнительной власти региона. Позже информацию об одном заболевшем сотруднике подтвердили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Руководство ДИЗО сейчас находится дома – рядовые сотрудники департамента продолжают работать на месте», – отмечал один из источников.

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