Керчан разрешили пустить в квартиры, разрушенные от взрыва и пожара

Жителей многоэтажного дома в Керчи, в котором на этой неделе произошел взрыв и пожар, разрешили пустить в их разрушенное жилье, чтобы забрать уцелевшие вещи.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

Посещение жильцов организовано со вчерашнего дня.

«В сопровождении сотрудников МЧС будет организовано посещение квартир для того, чтобы забрать необходимые вещи и документы», – говорится в сообщении.

Взрыв газа и пожар в многоэтажном доме по улице Кирова в Керчи произошел 26 августа. По информации главы города Сергея Бороздина, в результате инцидента пострадала женщина.

Позже спасатели сообщили, что после взрыва произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат между 10 и 9 этажом. В Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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