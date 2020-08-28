Какой сегодня праздник 28 августа

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Сегодня, 28 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Успение Пресвятой Богородицы (Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии) - праздник отмечается ежегодно 28 августа (15 августа по старому) в православных, древневосточных и восточно-католических церквях, посвященный воспоминанию смерти (успения) Девы Марии, Богородицы, матери Спасителя Иисуса Христа. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Католическая церковь празднует Успение Богоматери (Assumption of Mary) 15 августа.

День котлет в Костроме

С 2007 года в Костроме празднуют День котлет. И настолько успешно празднуют, что было решено с 2011 года придать этому празднику статус народного. А придумали проводить такой праздник сотрудники компании «Котлетарь» (теперь «Русская провинция»).

В День котлет в Костроме проводятся соревнования среди специалистов-котлетарей: кто быстрее поджарит самые красивые, эталонные котлеты. Также на этом празднике для всех гостей готовится огромная царь-котлета.

28 августа — отличный повод нажарить на ужин хорошую миску вкусных котлет. Ну а фарш может быть каким угодно — из рыбного или куриного филе. А вегетарианцы могут порадовать себя морковными котлетами, котлетами из гречки, свеклы или картофельного пюре.

Обжинки (Спожинки)

К концу августа на всей славянской земле заканчивается жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника - Спожинки (дожинки, обжимки). Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

Также сегодня, 28 августа, отмечают такие праздники:

- День объявления Черногории королевством

- День надутых губ

- День запрокидывания головы

- День красного вина (National Red Wine Day) в США

- День мечты (Dream Day) в США

- День дедушек и бабушек в Мексике

- Битва томатов (La Tomatina) в Испании

- День вишневых слоек (National Cherry Turnovers Day) в США

- День железнодорожника в Литве

- День авиации в Польше

Сегодня именины празднуют: Левкий.

Что происходило 28 августа в прошлые годы

1739 - в ходе русско-турецкой войны турецкая армия терпит поражение в битве под Ставучанами (следствием сражения стала капитуляция Хотина).

1883 - в Британской империи запрещено рабство (система при которой один человек является полной собственностью другого).

1910 - Черногория добилась полной независимости от Турции.

1936 - открылась знаменитая итальянская гоночная трасса «Монца»одна из самых быстрых в «Формула-1».

1938 - завершился крупный шахматный турнир в британском Ноттингеме: участие приняли все сильнейшие шахматисты мира (Э. Ласкер, Х.-Р. Капабланка, А. Алехин, М. Эйве), что самое интересное победу разделили Капабланка и молодой шахматист Михаил Ботвинник.

1946 - США при поддержке Великобритании заблокировали вступление в ООН Монголии и Албании (таким образом на Западе боролись с распространением «коммунистической угрозы»).

1986 - «Королева рок-н-ролла», известная певица Тина Тернер удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде.

1988 - страшная трагедия во время авиашоу на военной базе ВВС США Рамштайн (разбились три самолета итальянской пилотажной группы, семьдесят человек, включая троих пилотов, погибли, от 300 до 400 человек получили серьезные ранения).

1999 - в Куала-Лумпуре (Малайзия) открылся необычный комплекс сооруженийдве башни-близнецы по 452 метра каждая (на то время это было самрое высокое сооружение в мире).

2003 - из-за аварии в системе трансформаторов, в Лондоне произошло широкомасштабное отключение электроэнергии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 августа. Какие праздники будут завтра?

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