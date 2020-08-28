Происшествия
Из парка им. Гагарина в Симферополе сбежал лебедь
Лебедь сбежал из пруда симферопольского парка им. Гагарина и оказался в частном домовладении по ул. Ракетной.
Об этом сообщил директор городских парков Виталий Ратковский.
«Непривычную картину увидели сегодня хозяева дома по улице Ракетная в Симферополе. В их дворе гулял белый лебедь, который сразу же подпустил жильцов довольно близко. Люди сделали вывод, что птица ручная», - рассказал он.
Горожане решили, что ближайшее место в крымской столице, где живут лебеди, – это Гагаринский парк. «Неравнодушные жители столицы вызвали МЧС и сообщили о находке в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя, которая дала информацию в наше учреждение - МБУК «Детский парк», чтобы как можно скорее птицу перевезли туда», - уточнил Ратковский.
По его словам, правильно приманить и забрать лебедя спасателям помогла заведующая симферопольским зооуголком Марина Ковтюх. Она отметила, что если бы птица осталась на улице, ее могли загрызть собаки.
Лебедя благополучно доставили в парк и отпустили в пруд к собратьям. Работники парка предполагают, что птицу кто-то сильно напугал, поскольку до этого случая ни один лебедь не покидал насиженное место с кормом, комфортными условиями для жизни и гнездования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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