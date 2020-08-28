Евпаториец предстанет перед судом за присвоение чужих взяток в 8,5 млн рублей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении евпаторийского предпринимателя, который получил 8,5 млн рублей для передачи их в качестве взяток и присвоил.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, - говорится в сообщении. - В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

По данным следствия, обвиняемый в середине 2017 года выступил в качестве посредника во взяточничестве. Он получил 5 млн рублей для передачи сотрудникам администрации города для содействия в заключении муниципального контракта по капитальному ремонту дворовых территорий и подписании акта выполненных работ. Однако злоумышленник не выполнил свои обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Мужчина аналогично получил денежные средства в размере более 3,5 млн рублей от двух предпринимателей с целью оказания содействия в заключении договора аренды торговых мест в торговом комплексе, а также за общее покровительство при ведении предпринимательской деятельности.

Предпринимателя задержали сотрудники ФСБ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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