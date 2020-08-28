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Власть

«Это страшно»: власти России в шоке от нарушений в детдомах Крыма

17:59 пятница, 28 августа 2020
«Это страшно»: власти России в шоке от нарушений в детдомах Крыма

фото © Новости Крыма

Правозащитники и медики из Москвы обнаружили системные нарушения в детдомах Крыма.

Оказалось, что в симферопольском доме ребенка «Елочка» воспитанники не получали специализированного питания, а в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов не хватает врачей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В частности, в Симферополе 80 малышей неправильно питались, потому что в «Елочке» нет специалиста, который бы разработал меню для детей. Опрос родителей воспитанников и усыновителей показал, что их дети недоедали, а в учреждении не сообщали о необходимости особой программы питания.

«Мы видим, что едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым – детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму», - констатировала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

О выявленных проблемах уполномоченный сообщила главе Крыма Сергею Аксенову.

Накануне детский омбудсмен в РК Ирина Клюева сообщила, что специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и врачи московской детской больницы им. Башляевой проверили условия содержания воспитанников крымских детдомов.

Ранее Следком по РК и Севастополю двухлетнего воспитанника детдома «Елочка» в условиях, повлекших ухудшение состояния здоровья. Информация об этом поступила правоохранителям после публикаций в СМИ. В свою очередь, усыновившая мальчика жительница Крыма Ольга Крамная, сообщила в соцсетях, что ребенок находится в критическом состоянии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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