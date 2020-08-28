Экс-игрок «Таврии» намерен вернуться в Украину

Экс-игрок симферопольской «Таврии», бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Антон Шиндер близок к тому, чтобы перебраться к чемпиону Первой лиги – ФК «Минай», который начинает выступления в Премьер-лиге Украины, информирует Sport.ua.

Отмечается, что 33-летний Шиндер планирует подписать контракт с «Минаем» на один сезон. С лета прошлого года он выступал в Германии за «Швабах» (4-й по силе дивизион).

После выступлений за «Минай» нападающий вернется в этот клуб. Поэтому его семья не поедет за Шиндером в Украину, а останется в Германии.

Антон Шиндер с 2010 по 2013 года играл в симферопольской «Таврии», а потом перешел в «Шахтер», где пробыл на контракте 3 года.

Шиндер родился в Сумах, но в 18 лет переехал в Германию, играл за клуб «Ян».

В 2011-2012 годах Шиндер вызывался в сборную Украины, провел за сине-желтых два матча.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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