Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом ● В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом ● Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса ● Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки ● Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет
Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму
Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
Общее количество умерших с подтвержденным COVID-19 в Крыму составило 30 человек.
Ранее было выявлено максимальное за все время количество заразившихся коронавирусом человек в Крыму – 84 человека за минувшие сутки.
Всего новая коронавирусная инфекция в Крыму выявлена у 2 271 человек, 1 580 уже выздоровели.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.
Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки. Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.
Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки. Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет. За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19
По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.
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