Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму

Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

Общее количество умерших с подтвержденным COVID-19 в Крыму составило 30 человек.

Ранее было выявлено максимальное за все время количество заразившихся коронавирусом человек в Крыму – 84 человека за минувшие сутки.

Всего новая коронавирусная инфекция в Крыму выявлена у 2 271 человек, 1 580 уже выздоровели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.

Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки. Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки. Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет. За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.