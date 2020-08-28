Авиакомпании продлили на осень полеты в Крым из-за большого спроса

Авиакомпании «РусЛайн» и Smartavia продлили программы полетов в Крым до конца октября.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь.

«Авиакомпания Smartavia запускает дополнительные рейсы в Крым из Белгорода с 4 до 18 октября (по воскресеньям), из Казани - с 7 до 21 октября (по средам), из Уфы и Чебоксар - с 9 до 23 октября (по пятницам), из Архангельска и Нижнего Новгорода – с 15 до 22 октября (по четвергам), из Сыктывкара - с 14 до 21 октября (по средам), из Мурманска – с 13 по 20 октября (по вторникам). Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing-737», - говорится в сообщении.

«РусЛайн» продлила программу полетов в Симферополь из Тамбова с 1 до 27 сентября (по вторникам, четвергам и субботам), из Курска – со 2 до 21 сентября (по понедельникам), из Брянска - с 3 до 28 сентября (по понедельникам, четвергам и воскресеньям). Рейсы будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-200.

Коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин напомнил, что полеты в Крым во второй половине лета пользуются высоким спросом. При этом, несмотря на высокий трафик августа, в годовом выражении количество обслуженных рейсов продолжает значительно уступать показателям 2019 года, уточнил он.

«С начала этого года принято и отправлено на 5 тыс (20%) регулярных рейсов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что связано с резким сокращением пассажиропотока из-за COVID-19 весной и в начале лета. Дополнительные рейсы осенью, безусловно, позволят улучшить производственные показатели аэропорта и туристической отрасли Крыма в целом», - резюмировал Дяйкин.

Ранее международный аэропорт Симферополь поставил абсолютный рекорд по количеству обслуженных пассажиров за сутки. 15 августа он обслужил 44 885 человек. Суточный трафик стал рекордным за всю историю крымского аэропорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя «перекроили» автомобильное движение. В Севастополе по поручению департамента транспорта сотрудниками ГБУ «Севастопольский автодор» был ликвидирован левый поворот на улицу Гоголя со стороны улицы Четвертая Бастионная.

Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида». Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.

Власти не исключают появление платных дорог в Крыму. Пока в Крыму нет речи о появлении платных дорог, однако такой гипотетически мог бы стать участок трассы «Таврида».

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре. Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.