Власть
Аксенов разрешил провести военный форум в Керчи в период пандемии
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, разрешающие проведение в Керчи форума «Армия-2020».
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«В пункте 4: абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется на проведение с 27 по 29 августа 2020 года международного военно-технического форума «Армия-2020» в городе Керчь на площади Ленина», - говорится в документе.
Пункт 4 указа главы республики говорит о запрете на период действия режима повышенной готовности проведения на территории Крыма массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных с количеством участников более 50 человек.
Ранее Аксенов вносил изменения в этот же пункт указа, тем самым разрешив проводить в Крыму международные соревнования и фестивали Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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