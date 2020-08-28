Аксенов разрешил провести военный форум в Керчи в период пандемии

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, разрешающие проведение в Керчи форума «Армия-2020».

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«В пункте 4: абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется на проведение с 27 по 29 августа 2020 года международного военно-технического форума «Армия-2020» в городе Керчь на площади Ленина», - говорится в документе.

Пункт 4 указа главы республики говорит о запрете на период действия режима повышенной готовности проведения на территории Крыма массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных с количеством участников более 50 человек.

Ранее Аксенов вносил изменения в этот же пункт указа, тем самым разрешив проводить в Крыму международные соревнования и фестивали Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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