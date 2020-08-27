Женщина погибла в аварии на трассе в Крыму

Водитель автомобиля Skoda-Fabia погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Черноморское – Евпатория.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Skoda-Fabia 1961 года рождения, двигаясь по автодороге Черноморское – Евпатория со стороны Черноморского в направлении Евпатории, на 46 км +250 м по неустановленным причинам выехала за пределы проезжей части вправо по ходу движения, где допустила опрокидывание транспортного средства. Диагноз: смертельно травмирована», – говорится в сообщении в пресс-службы.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в среду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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