Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки

Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 27 августа зарегистрированы два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у местной и приезжей женщин. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 подтвержден у 473 человек, 378 из них уже выздоровели, 18 человек скончались.

В Крыму зарегистрировано 2 187 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 557 человек уже выздоровели, 28 скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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