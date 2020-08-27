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Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки

Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 27 августа зарегистрированы два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у местной и приезжей женщин. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 подтвержден у 473 человек, 378 из них уже выздоровели, 18 человек скончались.

В Крыму зарегистрировано 2 187 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 557 человек уже выздоровели, 28 скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет. За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом. Однако, как сообщил главный врач «Феодосийского медицинского центра» Андрей Вербов, роженицам ничего не угрожает.

В Севастополе разыскивают заразившуюся коронавирусом жительницу города. Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19. В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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