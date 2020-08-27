Курортный сезон
Развитие сюжета: Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов ● Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте ● Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера» ● Эксперт: туристы могут принести в Крым необратимые последствия ● Мошенники продают через фейковые сайты путевки в отели Южного берега Крыма
Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки
Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 27 августа зарегистрированы два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у местной и приезжей женщин. После выздоровления выписаны еще четыре человека», – говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 подтвержден у 473 человек, 378 из них уже выздоровели, 18 человек скончались.
В Крыму зарегистрировано 2 187 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 557 человек уже выздоровели, 28 скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет. За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.
В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом. Однако, как сообщил главный врач «Феодосийского медицинского центра» Андрей Вербов, роженицам ничего не угрожает.
В Севастополе разыскивают заразившуюся коронавирусом жительницу города. Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19. В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.
В поселке под Керчью загорелся супермаркет
В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
24 часа назад
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
24 августа
Курортный сезон
Новости курортного сезона