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Власть

Власти Ялты обещают завершить ремонт Полицейского моста в течение месяца

12:51 четверг, 27 августа 2020
Ялта

Ремонт Полицейского моста, который связывает улицу Рузвельта с набережной Ялты, должен быть завершен в течение месяца.

Об этом заявил помощник главы администрации города Сейран Меметов, напомнив, что работы на этом объекте стартовали в начале августа.

«Планируется, что его старое ограждение будет заменено на новое чугунное, аналогичное смонтированному на пешеходных мостах через реку Водопадная, а также здесь появятся фонари в стилистике «красновской» старой Ялты», – рассказал он.

В настоящее время, обратил внимание помощник главы администрации, в целях соблюдения норм безопасности на мосту установлено временное ограждение. При этом несущие конструкции и покрытие моста, по его словам, в ремонте не нуждаются. «После того как завершатся работы здесь, аналогичное чугунное ограждение появится и на мосту через реку Водопадную на улице Боткинской», – сообщил Меметов.

Он также отметил, что ремонт Полицейского моста выполняет фирма из города Белореченск за внебюджетные средства, а ранее специалисты этой же компании провели реконструкцию мостов через реку Водопадная – от Пушкинского бульвара к улице Архивной и от улицы Ломоносова к Пионерскому парку.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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