Власти Ялты обещают завершить ремонт Полицейского моста в течение месяца

Ремонт Полицейского моста, который связывает улицу Рузвельта с набережной Ялты, должен быть завершен в течение месяца.

Об этом заявил помощник главы администрации города Сейран Меметов, напомнив, что работы на этом объекте стартовали в начале августа.

«Планируется, что его старое ограждение будет заменено на новое чугунное, аналогичное смонтированному на пешеходных мостах через реку Водопадная, а также здесь появятся фонари в стилистике «красновской» старой Ялты», – рассказал он.

В настоящее время, обратил внимание помощник главы администрации, в целях соблюдения норм безопасности на мосту установлено временное ограждение. При этом несущие конструкции и покрытие моста, по его словам, в ремонте не нуждаются. «После того как завершатся работы здесь, аналогичное чугунное ограждение появится и на мосту через реку Водопадную на улице Боткинской», – сообщил Меметов.

Он также отметил, что ремонт Полицейского моста выполняет фирма из города Белореченск за внебюджетные средства, а ранее специалисты этой же компании провели реконструкцию мостов через реку Водопадная – от Пушкинского бульвара к улице Архивной и от улицы Ломоносова к Пионерскому парку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дорогу на Ай-Петри может быть начнут ремонтировать в следующем году. Ремонт участка дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри планируется начать в следующем году.

Спортивный комплекс в Севастополе пообещали построить за год. Чуть больше года займет строительство строительства Спортивного олимпийского комплекса имени 200-летия Севастополя вместо трех лет, как предполагалось изначально, утверждают власти.

В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря. Проблему дефицита воды в Крыму можно кардинально решить за счет опреснения морской воды.

Новую Сакскую набережную пообещали сдать до конца года. Сакскую набережную введут в эксплуатацию в этом году. На ее строительство было запрошено дополнительно 130 млн рублей.