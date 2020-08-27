Власть
Власти Ялты обещают завершить ремонт Полицейского моста в течение месяца
Ремонт Полицейского моста, который связывает улицу Рузвельта с набережной Ялты, должен быть завершен в течение месяца.
Об этом заявил помощник главы администрации города Сейран Меметов, напомнив, что работы на этом объекте стартовали в начале августа.
«Планируется, что его старое ограждение будет заменено на новое чугунное, аналогичное смонтированному на пешеходных мостах через реку Водопадная, а также здесь появятся фонари в стилистике «красновской» старой Ялты», – рассказал он.
В настоящее время, обратил внимание помощник главы администрации, в целях соблюдения норм безопасности на мосту установлено временное ограждение. При этом несущие конструкции и покрытие моста, по его словам, в ремонте не нуждаются. «После того как завершатся работы здесь, аналогичное чугунное ограждение появится и на мосту через реку Водопадную на улице Боткинской», – сообщил Меметов.
Он также отметил, что ремонт Полицейского моста выполняет фирма из города Белореченск за внебюджетные средства, а ранее специалисты этой же компании провели реконструкцию мостов через реку Водопадная – от Пушкинского бульвара к улице Архивной и от улицы Ломоносова к Пионерскому парку.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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