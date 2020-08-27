Власти обещают, что Севастополю воды хватит до декабря

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Ранее власти Симферополя тоже обещали что-то подобное.

Запасов воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, должно хватить городу до декабря. Графики подачи воды вводить до этого времени не планируется, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Владимира Базаров.

«На сегодня в водохранилище 22,5 миллионов кубов воды – примерно третья часть от его полного заполнения. Этой воды нам достаточно до декабря месяца. Пока живем спокойно, график не вводим», - сказал Базаров.

По его словам, в Севастополе с начала года уже ввели экономию воды: увеличили водозабор, изменили систему очистки фильтров, стали активнее использовать скважины в садовых товариществах и прекратили подачу питьевой воды для технических нужд.

Как сообщалось, по состоянию на 12 августа кубометров или около 38% от проектного объема. А в начале июля в водохранилище было 30,1 миллиона кубометров воды.

В Симферополе и ряде муниципалитетов Симферопольского и Бахчисарайского районов подачи воды в связи с низкой наполняемостью водохранилищ. Глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил журналистам, что никто не ожидал такой засухи.

Однако чрезвычайная ситуация с водой наблюдается не во всех частях Крымского полуострова. заявили, что жителей их городов режим ограниченного водоснабжения пока не коснется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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