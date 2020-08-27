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Власть

В центре Севастополя «перекроили» автомобильное движение

В центре Севастополя «перекроили» автомобильное движение

фото © Форпост

В Севастополе по поручению департамента транспорта сотрудниками ГБУ «Севастопольский автодор» был ликвидирован левый поворот на улицу Гоголя со стороны улицы Четвертая Бастионная.

«Решение о ликвидации поворота связано с увеличением количества ДТП, связанных с непредоставлением преимущества в движении наземному городскому пассажирскому транспорту, движущемуся по улице Гоголя», – отмечается в сообщении «Севавтодора».

Сотрудниками учреждения была нанесена соответствующая дорожная разметка, а также установлены дорожные знаки «Конец полосы». Сейчас выезд на улицу Гоголя осуществляется с площади Ушакова.

Новость об изменении организации дорожного движения вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи интересовались причиной подобного решения, а также отмечали, что нагрузка на другие участки дороги непременно возрастет.

«Зачем было убирать поворот налево на спуске со стороны Исторического бульвара? Бешеного трафика большую часть времени там нет, а вот создавать дополнительную нагрузку на кольцо теперь придется. Да и, как известно, поворачивать все равно будут», – написал один из участников группы «Автопартнер Крым» социальной сети «Вконтакте».

Другая часть пользователей к нововведению отнеслась с пониманием. Автомобилисты отметили, что поворот был действительно опасен, в подтверждение своих слов, прикрепив фотографии произошедших на этом месте ДТП.

О сложной ситуации с перекрестком улиц Гоголя и 4-й Бастионной ForPost заявлял и глава союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков. По его словам, автомобилисты, спускающиеся со стороны Панорамы, зачастую не обращали внимание на полосу для движения общественного транспорта.

Ранее, отмечал Виктор Рыков, перевозчики, работающие на маршрутах общественного транспорта, неоднократно обращались в департамент транспорта с просьбой принять меры безопасности. Поднимался этот вопрос и в украинский период, однако тогда вопрос решен не был.

О том, что на этом перекрестке нужно повышать безопасность, заявлял и общественник Максим Мишин. Об этой проблеме он на протяжении нескольких лет говорил на встречах с представителями ГИБДД и департамента транспорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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