В Симферополе вор обокрал фирму четыре раза ради спиртного

В крымской столице задержали вора-рецидивиста за серию мелких краж из офиса местной компании.

Украденное он продавал за несколько сотен рублей и покупал алкоголь. За это ему грозит два года тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Симферополю.

После обращения руководителя одной из фирм Симферополя о серии краж в офисе правоохранители задержали ранее судимого 56-летнего мужчину. Тот признался, что остро нуждался в деньгах, поэтому не смог пройти мимо одного из офисов, где стояли картонные коробки без присмотра. Украв одну из них, вор обнаружил, что внутри находится пюпитр для стула. Его он сумел продать за 200 рублей и купить алкоголь.

«Выпив, он понял, что схема «работает». Примерно через пару часов он вернулся к офису и таким же образом похитил еще одну коробку. А на следующий день – еще одну, и на следующий – еще одну. На попытке похитить пятую коробку воришка попался», - говорится в пресс-релизе.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее сообщалось, что 12 тысяч долларов (около 900 тыс. рублей). Мужчина сообщил правоохранителям, что хранил крупную сумму в кармане куртки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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