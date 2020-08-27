В Симферополе 30 школ будут работать в две смены

В 2020-2021 учебном году 30 школ в крымской столице планируют работать в две смены.

Об этом заместитель главы администрации – начальник управления образования Симферополя Татьяна Сухина рассказала на оперативно-хозяйственном совещании.

— 30 школ планируют в этом году работать в две смены к сожалению, так как в городе еще не преодолен разрыв между жилой и социальной застройкой, — сказала Татьяна Сухина.

Она уточнила, что уже подписаны акты готовности 48 школ, 55 дошкольных учреждений из 58 — 3 находятся на капитальном ремонте, и 5 учреждений дополнительного образования.

— 1 сентября в школы пойдут 48 119 учащихся. В дошкольные учреждения пойдет более 16 тысяч детей. Мы открываем 182 первых класса — на сегодняшний день уже зарегистрировано 6 тысяч деток. Открывает 76 десятых классов. С 1 сентября будут созданы кружки по дополнительному образованию, — рассказала Сухина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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