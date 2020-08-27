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Власть

В севастопольском парке Победы могут запретить аттракционы

В Севастополе в знаменитом парке Победы, предприниматель эксплуатировался надувной батут, который не был зарегистрирован в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Нарушение было выявлено прокуратурой Севастополя, о чем ведомство сообщило на своем сайте.

Выяснилось также, что на момент проверки не была обеспечена сохранность эксплуатационной документации на оборудование аттракционов, и не приняты меры по фиксации надувного игрового оборудования.

«В связи с тем, что дальнейшая эксплуатация надувного игрового оборудования может привести к негативным последствиям в виде причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе и несовершеннолетним, прокуратурой района в Гагаринской районный суд подано исковое заявление о запрете эксплуатации аттракциона», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают не повышать качество воды в Симферополе. Государственное унитарное предприятие «Вода Крыма» не планирует повышать качество воды, поступающей симферопольцам.

В Симферополе не планируют закрывать кафе и рестораны из-за вододефицита. Власти не планируют ограничивать работу учреждений общепита и сферы услуг из-за введения режима ограничений в подаче водоснабжения.

Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой. Засуха, с которой в 2020 году столкнулся Крым, превзошла все ожидания не только крымских чиновников и эксплуатирующих организаций, но и деятелей науки, изучающих воду.

Власти пока не будут вводить режим ЧС из-за вододефицита в Симферополе. Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений в водоподаче вводить в Симферополе не планируется.

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