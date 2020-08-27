Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +27
море +24

Власть

В Севастополе вместо продуктового рынка уложат автомобильную дорогу

Сталинградский рынок в Севастополе, снесенный в ноябре 2018 года, больше не появится на прежде месте – вместо него здесь обновят дорогу-дублер, которая всегда там находилась.

Рынок был организован на ней незаконно.

Напомним, полтора года назад рынок снесли ради укладки теплотрассы. Тогда против этого активно выступали работавшие там предприниматели. Сегодня, сообщает «Первый Севастопольский», часть из них часть продают продукцию прямо с машин, другие торгуют на расположенном рядом Борисовском рынке. Однако, отмечают последние, люди на этот рынок как не ходили, так и не ходят. Поэтому возвращать привычное место торговли нужно на прежнее место на проспекте Сталинграда.

Согласны с торговцами и покупатели, которых устраивало и очень удобное расположение рынка, и ассортимент продукции, большая часть из которой была представлена местными производителями. Правда, внешний вид Сталинградского рынка, действительно, можно было бы улучшить, считают горожане.

«Рынок здесь нужен. В таком виде, в каком он был – это был шанхай. А вот как сейчас можно было бы сделать прилично, чтобы и людям было удобно работать, ну, и покупателям», - отмечают местные жители.

Однако, мечтам покупателей и продавцов о возвращении привычного места торговли, похоже, придется забыть.

По словам и.о. директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Алексей Сошникова, часть теплотрассы, ради которой снесли рынок, уже уложили - на первом участке, который проходит как раз под бывшим рынком. В ближайшие полтора месяца теплотрассу проложат до Свято-Никольской площади. Сразу после этого ГКУ «Севавтодор» приступит к благоустройству зоны укладки теплотрассы – обновят дорогу-дублер и организуют зеленую зону.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автомойки Симферополя пока не планируют отключать от водоснабжения. Только 19 из 125 автомоек Симферополя работают по системе оборотного водоснабжения, но речи об их отключении пока не идет.

В севастопольском парке Победы могут запретить аттракционы. В Севастополе в знаменитом парке Победы, предприниматель эксплуатировался надувной батут, который не был зарегистрирован в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Симферопольцам объяснили причину мутной воды в кранах. Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал о том, почему в ряде районов Симферополя из кранов течет мутная вода цвета ржавчины.

Власти обещают не повышать качество воды в Симферополе. Государственное унитарное предприятие «Вода Крыма» не планирует повышать качество воды, поступающей симферопольцам.

Власть
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму

«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.

Власть
Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым

Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.

Происшествия
В поселке под Керчью загорелся супермаркет

В поселке под Керчью загорелся супермаркет

В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации