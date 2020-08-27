В Севастополе вместо продуктового рынка уложат автомобильную дорогу

Сталинградский рынок в Севастополе, снесенный в ноябре 2018 года, больше не появится на прежде месте – вместо него здесь обновят дорогу-дублер, которая всегда там находилась.

Рынок был организован на ней незаконно.

Напомним, полтора года назад рынок снесли ради укладки теплотрассы. Тогда против этого активно выступали работавшие там предприниматели. Сегодня, сообщает «Первый Севастопольский», часть из них часть продают продукцию прямо с машин, другие торгуют на расположенном рядом Борисовском рынке. Однако, отмечают последние, люди на этот рынок как не ходили, так и не ходят. Поэтому возвращать привычное место торговли нужно на прежнее место на проспекте Сталинграда.

Согласны с торговцами и покупатели, которых устраивало и очень удобное расположение рынка, и ассортимент продукции, большая часть из которой была представлена местными производителями. Правда, внешний вид Сталинградского рынка, действительно, можно было бы улучшить, считают горожане.

«Рынок здесь нужен. В таком виде, в каком он был – это был шанхай. А вот как сейчас можно было бы сделать прилично, чтобы и людям было удобно работать, ну, и покупателям», - отмечают местные жители.

Однако, мечтам покупателей и продавцов о возвращении привычного места торговли, похоже, придется забыть.

По словам и.о. директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Алексей Сошникова, часть теплотрассы, ради которой снесли рынок, уже уложили - на первом участке, который проходит как раз под бывшим рынком. В ближайшие полтора месяца теплотрассу проложат до Свято-Никольской площади. Сразу после этого ГКУ «Севавтодор» приступит к благоустройству зоны укладки теплотрассы – обновят дорогу-дублер и организуют зеленую зону.

В тексте использованы материалы: Форпост

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