В поселке под Керчью загорелся супермаркет

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В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».

Огонь практически уничтожил фасад здания, помещение внутри полностью выгорело.

На месте происшествия работают пожарные. По словам очевидцев, спасатели долго не могли справиться с огнем из-за сильного ветра, столб дыма был виден далеко за пределами поселка.

Дорога, ведущая к супермаркету, а также в поселок Курортное, временно перекрыты.

В управлении МЧС России по Крыму пока публично не комментировали инцидент. Также нет информации о пострадавших.

«Шоссейный» был самым крупным супермаркетом в поселке Войково (Катерлез), в нем находился продуктовый отдел, а также большой отдел инструментов, хозяйственных и строительных материалов. Владельцами магазина являются местные жители. Они публично пока не комментировали произошедшее.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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