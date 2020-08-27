В Минстрое Крыма объяснили, что мешало реализации ФЦП

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В числе основных трудностей министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов назвал отсутствие крупных подрядных компаний, низкое качество проектирования, отсутствие конкуренции в банковской сфере.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

— В 2019 году существующий порядок корректировки и реализации ФЦП не позволял оперативно принимать меры по обеспечению освоения средств, что приводило к затягиванию сроков реализации объектов от 5 до 7 месяцев. Благодаря совместной работе, при личном участии Главы Республики, удалось предусмотреть возможность отнесения расходов к трем единым кодам бюджетной классификации, а также перераспределения средств между объектами (мероприятиями) в соответствии с приказом Минэкономразвития России, — сообщил Михаил Храмов.

Министр также указал на отсутствие интереса у крупных подрядных организаций участвовать в торгово-закупочных процедурах в 2019 году. Глава крымского Минстроя также отметил, что это было связано с низкой сметной стоимостью строительства.— Вследствие применения индексов изменения на II квартал 2020 г. увеличение сметной стоимости строительства объектов составило в среднем от 5 % до 15 %. Также в 2020 году удалось добиться согласования с Минстроем РФ увеличения среднемесячной заработной платы рабочего первого разряда на 45%, — сообщил Михаил Храмов.

Министр строительства и архитектуры РК выделил актуальную проблему при реализации ФЦП: отсутствие конкуренции в банковской сфере при оформлении банковских гарантий к контрактам. «Считаю, что эта проблема на данный момент остается актуальной», — отметил глава крымского Минстроя.

Михаил Храмов также указал на низкое качество проектирования и, как следствие, отсутствие своевременных положительных заключений государственных экспертиз.По информации министра строительства и архитектуры РК, в настоящее время в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» создана дирекция по контролю проектно-сметной документации, в которую приняты на работу высококвалифицированные специалисты, совершенствующие свои навыки при проектировании крупнейших объектов, как на территории крымского полуострова, так и во всей Российской Федерации.

— В настоящее время работа организована так, что проектные организации перед подачей документации для прохождения экспертизы в ГАУ «Госстройэкспертиза» предварительно согласовывают ее в дирекции по контролю проектно-сметной документации, что не допускает случаев выхода в работу некачественных проектов, -сообщил Михаил Храмов.

Глава крымского Минстроя также отметил, что в 2014 году уровень подготовки экспертов ГАУ «Госстройэкспериза» был недостаточно адаптирован к законодательству Российской Федерации. При этом на сегодняшний день специалисты данной организации имеют высокий уровень подготовки и совершенствуются путем регулярного повышения квалификации, в том числе в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Также по решению Главы РК к подведомственным организациям Минстроя Крыма отнесено ООО «Проектный институт «Шельф», на базе которого планируется создать крупнейшую проектную организацию с большим количеством высококвалифицированных специалистов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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