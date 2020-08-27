В Крыму заявили, что придумали прибор, видящий сквозь стены

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Ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, способного распознавать объекты сквозь различные препятствия, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.

Известно, что свое изобретение разработчики представили на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив совместно с фондом. Проект основан на принципах радиооптики с применением искусственного интеллекта.

«Разработка под названием ЭМИИА (название образовано от электромагнитного излучения и искусственного интеллекта) умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Это может быть стена, туман, дождь и так далее, не говоря уже о темном времени суток, которое для ИИ не является проблемой. Дальность распознавания на открытом пространстве — до 300 метров», - говорится в сообщении.

По информации экспертов, устройство поможет «видеть» всю обстановку на дорогах и обеспечивать за счет этого безопасность движения. Оно способно вычислить скорость объекта, его направление движения, координаты и так далее. По словам разработчиков, ИИ заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств навигации, ADAS, автоматизации и безопасности. Если ИИ распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, он подаст водителю звуковой сигнал.

Эксперты посчитали идею перспективной, поскольку технология уже готова. Планируется, что в 2021 году ИИ выйдет на рынок, а на устройство крымских ученых уже доступен предзаказ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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