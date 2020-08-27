В Крыму за мошенничество задержали представителя главы Чечни

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Его подозревают в организации ОПГ и фальсификации документов с целью завладения чужим имуществом.

В Крыму в рамках уголовного дела о мошенничестве и организации ОПГ 25 августа задержали Ису Эдильсултанова, пишет «РЕН ТВ».

Мужчина имел при себе удостоверение представителя главы Чеченской Республики в Ивановской области. О том, что подозреваемый занимает данную должность, говорится и на сайте Ивановского дома национальностей.

По версии следствия, мужчина намеревался присвоить имущество строительной компании ООО «КСК», которая находится в стадии банкротства. Телеканал уточняет, что речь идет о хищении 40 миллионов рублей. С целью завладения имуществом кредиторов и представителей городской администрации задержанный подделал документы.

По делу о фальсификации доказательств, кроме Эдильсултанова, проходят его брат, племянник, два подконтрольных задержанному юриста и бывшее руководство «КСК».

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