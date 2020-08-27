В Крыму в краснокнижной фисташковой роще устроили свалку и парковку

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В краснокнижной фисташковой роще бухты Круглая (Омега) в Севастополе устроили свалку, а под деревьями паркуют автомобили.

Единственный в роще источник воды засыпали грунтом и завалили мусором.

Под фисташки регулярно сваливают бытовые отходы, упаковочную тару из соседних магазинов, строительный мусор, остатки бытовой техники, тару из-под лакокрасочных изделий. Как рассказали местные жители, мусор скапливается «периодически». Представители управляющей компании считают, что территория рощи не относится к их ведению, поскольку не является придомовой.

Кроме свалок под фисташками устроили парковку. В роще образовались широкие грунтовые дороги, под деревьями – разливы нефтепродуктов.

«Это территория городская, пусть тогда город уберет. Заказник? Не поможет, все раздали под строительство», – рассказали местные активисты.

В 2019 года в роще раскопали единственный небольшой источник пресной воды. Местные жители тогда попросили властей огородить источник и благоустроить спуск к нему. Власти на просьбу жителей не откликнулись. Вскоре источник завалили грунтом, бытовым и строительным мусором.

Власти Севастополя отдали остатки фисташковой рощи частной компании под застройку. В декабре 2019 года подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Севастополя начал рассматривать иск Севприроднадзора к застройщику остатков рощи ООО «Декор». Севприроднадзор просит запретить строительство на основании планов создания в рощи заказника.

В мае 2020 года Севприроднадзор объявил проведение общественного обсуждения по вопросу создания заказника «Памятник природы регионального значения «Фисташки бухты Круглой». Собрали более двух тысяч подписных листов. За создание заповедной территории высказались около половины опрошенных.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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