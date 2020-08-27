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Происшествия

В Крыму будут судить водителя, наехавшего на ногу регулировщику

14:29 четверг, 27 августа 2020

На защищаемом участке федеральной автодороги Керчь — Новороссийск, при попытке направить автомобиль SUZUKI SX4 для проведения досмотра, был травмирован стрелок – регулировщик Крымского отряда государственного предприятия раны Минтранса России.

Водитель не только не выполнил законные требования уполномоченного лица, исполняющего обязанности досмотра в целях транспортной безопасности, но и наехал ему на ногу.

Принятыми мерами по плану взаимодействия с ГИБДД Республики Крым и Краснодарского края, водитель – нарушитель задержан на автотрассе «Дон» и доставлен в суд города Керчи. Здесь он дал признательные показания, что не выполнил законные требования регулировщика автомобильного движения, нанес вред его здоровью и готов к понести наказание.

Травмированный стрелок ведомственной охраны Минтранса России доставлен в Керченскую городскую больницу №1, где ему оказана квалифицированная медпомощь.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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