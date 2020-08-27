Происшествия
В Крыму будут судить водителя, наехавшего на ногу регулировщику
На защищаемом участке федеральной автодороги Керчь — Новороссийск, при попытке направить автомобиль SUZUKI SX4 для проведения досмотра, был травмирован стрелок – регулировщик Крымского отряда государственного предприятия раны Минтранса России.
Водитель не только не выполнил законные требования уполномоченного лица, исполняющего обязанности досмотра в целях транспортной безопасности, но и наехал ему на ногу.
Принятыми мерами по плану взаимодействия с ГИБДД Республики Крым и Краснодарского края, водитель – нарушитель задержан на автотрассе «Дон» и доставлен в суд города Керчи. Здесь он дал признательные показания, что не выполнил законные требования регулировщика автомобильного движения, нанес вред его здоровью и готов к понести наказание.
Травмированный стрелок ведомственной охраны Минтранса России доставлен в Керченскую городскую больницу №1, где ему оказана квалифицированная медпомощь.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин проведет 13 лет в колонии за насильственные действия в отношении школьницы. Суд приговорил жителя Джанкойского района Крыма к 13 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней.
Фирма в Крыму заплатит миллионы за незаконную добычу известняка. 19 миллионов рублей компенсации за ущерб придется выплатить в Крыму одному из предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.
В Ялте продавцов накажут за торговлю рыбой, фруктами, специями, мылом и кружками. Сотрудники Департамента муниципального контроля Администрации города Ялта, полиции и МУП «Объединенная управляющая компания» продолжают рейды по пресечению несанкционированной торговли.
В Крым из России не пустили 2,5 тонны сомнительной рыбы. Сотрудники Россельхознадзора на стационарном посту ДПС «Тамань» не пропустили в Крым партию рыбы, которая следовала из Астрахани в Керчь.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.
В поселке под Керчью загорелся супермаркет
В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
24 часа назад
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
24 августа
Курортный сезон
Новости курортного сезона