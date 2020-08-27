Происшествия
В Крыму автослесарь угнал и разбил отремонтированную им иномарку
Севастополец отдал в ремонт автомобиль Audi A8 знакомому из гаражного кооператива. Когда ремонтные работы были выполнены, автослесарь решил прокатиться на чужом автомобиле и во время поездки совершил ДТП.
«После аварии он сбежал с места происшествия, бросив разбитую иномарку. Автовладелец сообщил об угоне в полицию», - сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.
Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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