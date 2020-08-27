В Крыму автослесарь угнал и разбил отремонтированную им иномарку

Севастополец отдал в ремонт автомобиль Audi A8 знакомому из гаражного кооператива. Когда ремонтные работы были выполнены, автослесарь решил прокатиться на чужом автомобиле и во время поездки совершил ДТП.

«После аварии он сбежал с места происшествия, бросив разбитую иномарку. Автовладелец сообщил об угоне в полицию», - сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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