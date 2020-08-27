Происшествия
В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мосту
На участке федеральной автодороги Керчь – Новороссийск регулировщик отправил на досмотр автомобиль SUZUKI SX-4, но водитель не выполнил требование и наехал сотруднику ведомственной охраны на ногу.
Об этом сообщили в пресс-службе УВО Минтранса России.
Позже сотрудники ГИБДД Республики Крым и Краснодарского края задержали водителя-нарушителя на трассе «Дон» и доставили в суд города Керчи. Мужчина признал свою вину.
Регулировщик с травмой был доставлен в Керченскую городскую больницу №1, где ему оказана медпомощь.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Женщина погибла в аварии на трассе в Крыму. Водитель автомобиля Skoda-Fabia погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Черноморское – Евпатория.
В Крыму автослесарь угнал и разбил отремонтированную им иномарку. Севастополец отдал в ремонт автомобиль Audi A8 знакомому из гаражного кооператива. Когда ремонтные работы были выполнены, автослесарь решил прокатиться на чужом автомобиле и во время поездки совершил ДТП.
Пенсионер утонул в море в поселке Приморский под Феодосией. Тело пожилого мужчины обнаружено в море в районе центрального пирса поселка Приморский под Феодосией.
Решается вопрос временного размещения керчан после взрыва в многоэтажке. Жители многоэтажного дома в Керчи, где произошел взрыв и пожар, а также соседних домов, эвакуированы, решается вопрос об их временном размещении.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.
В поселке под Керчью загорелся супермаркет
В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
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В Ялте нашли смертельно опасных комаров
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