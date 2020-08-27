В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мосту

На участке федеральной автодороги Керчь – Новороссийск регулировщик отправил на досмотр автомобиль SUZUKI SX-4, но водитель не выполнил требование и наехал сотруднику ведомственной охраны на ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе УВО Минтранса России.

Позже сотрудники ГИБДД Республики Крым и Краснодарского края задержали водителя-нарушителя на трассе «Дон» и доставили в суд города Керчи. Мужчина признал свою вину.

Регулировщик с травмой был доставлен в Керченскую городскую больницу №1, где ему оказана медпомощь.

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