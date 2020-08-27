В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом

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Однако, как сообщил главный врач «Феодосийского медицинского центра» Андрей Вербов, роженицам ничего не угрожает.

По словам Вербова, положительный результат одного из сотрудников родильного дома Феодосии пришел после планового посева всех работников. В этот момент сотрудница уже находилась дома на больничном, у нее была температура. После результатов был отработан очаг, доктора и медработники, контактировавшие с больной помещены на самоизоляцию. Мамочки с грудничками находятся под динамическим наблюдением, у них взяты посевы на COVID-19. Была произведена санитарно-эпидемиологическая обработка роддома по всем правилам.

- Роженицам ничего не угрожает. Будем разбираться, где доктор заразилась, однако это произошло вне работы, так как все мазки остальных сотрудников пришли отрицательные. Сейчас большая опасность заразиться на улице, это могло произойти где угодно – в маршрутке, на рынке, в магазине и т.д., - сообщил Андрей Александрович.

В тексте использованы материалы: Кафа

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