Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе 30 школ будут работать в две смены ● Кабмин Украины снимает ограничения на админгранице Крыма ● В Крыму разрешили проводить спортивные игры при 10 процентах зрителей ● В Севастополе разыскивают заразившуюся коронавирусом жительницу города ● В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19
В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом
фото © pixabay.com
Однако, как сообщил главный врач «Феодосийского медицинского центра» Андрей Вербов, роженицам ничего не угрожает.
По словам Вербова, положительный результат одного из сотрудников родильного дома Феодосии пришел после планового посева всех работников. В этот момент сотрудница уже находилась дома на больничном, у нее была температура. После результатов был отработан очаг, доктора и медработники, контактировавшие с больной помещены на самоизоляцию. Мамочки с грудничками находятся под динамическим наблюдением, у них взяты посевы на COVID-19. Была произведена санитарно-эпидемиологическая обработка роддома по всем правилам.
- Роженицам ничего не угрожает. Будем разбираться, где доктор заразилась, однако это произошло вне работы, так как все мазки остальных сотрудников пришли отрицательные. Сейчас большая опасность заразиться на улице, это могло произойти где угодно – в маршрутке, на рынке, в магазине и т.д., - сообщил Андрей Александрович.
В тексте использованы материалы: Кафа
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19. В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса. За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.
В отелях Крыма проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Министерство курортов и туризма РК провели мониторинг крымских объектов размещения по контролю за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники министерства посетили 40 отелей в городских округах Алушта и Ялта, а также в пгт Николаевка.
Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму. По-прежнему находятся на лечении 628 человек с новой коронавирусной инфекцией.
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет
За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму заявили, что придумали прибор, видящий сквозь стены
Ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, способного распознавать объекты сквозь различные препятствия, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
20 часов назад
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
24 августа
Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад
Ученое сообщество Севастополя еще 20 лет назад подготовило программу по решению водной проблемы города, чтобы не допустить сегодняшней ситуации с дефицитом водных ресурсов.