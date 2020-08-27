Симферопольцам объяснили причину мутной воды в кранах

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Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал о том, почему в ряде районов Симферополя из кранов течет мутная вода цвета ржавчины.

«У нас на входе в очистные сооружения на Петровских скалах и Партизанском водохранилище мутность подкралась к 10 миллиграммам. Причем с каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду», – сказал Бажнов в ходе онлайн-брифинга.

По словам гендиректора «Воды Крыма», на данный момент фильтры на очистных сооружениях в крымской столице моются один раз в сутки. На это расходуется пять тысяч кубометров воды, которые сбрасываются в канализацию. Промывать фильтры чаще не позволяют оставшиеся водные запасы, пояснил Баженов.

«Если перейти на 12-часовой фильтроцикл, то с 7 сентября мы будем поднимать 100 тысяч кубов, из них 10 тысяч сбрасывать в канализацию. Такой роскоши при таких горизонтах в водохранилищах мы себе позволить не можем», – констатировал он.Баженов также заверил, что все фильтры работают исправно.

«Никаких других действий с нашей стороны не будет. Генеральная задача – сохранить запасы в водохранилищах до следующих осадков, иначе не будем иметь воды никакого качества», – заключил гендиректор «Воды Крыма».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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