Севастопольцы за день перевели мошенникам более 400 тысяч рублей

В Севастополе 7 человек пострадало от действий телефонных мошенников. В общей сложности за сегодняшний день они перевели на счета злоумышленников более 400 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Обращения пострадавших граждан поступают ежедневно, отмечают правоохранители. К примеру, 24 августа общая сумма, переведенная на указанные преступниками счета, превысила 300 тысяч рублей.

В большинстве случаев выполнять продиктованные мошенниками манипуляции севастопольцев заставляет страх потерять свои денежные сбережения.

«На телефон поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником банка и сообщает, что на банковском счету абонента происходят подозрительные транзакции, которые могут привести к потере крупной суммы», – отмечают правоохранители.

Псевдосотрудник сразу успокаивает собеседника, предлагая «для сохранности» перевести деньги на якобы запасные банковские счета. Используя банковскую терминологию и приемы психологического воздействия, злоумышленник убеждает свою жертву выполнить ряд манипуляций, которые приведут к списанию денежных средств с банковского счета.

Полиция Севастополя напоминает, что сотрудники банковских учреждений никогда не уточняют конфиденциальную информацию, нанесенную на пластиковые карты своих клиентов, и не предлагают переводить средства на запасные счета.

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