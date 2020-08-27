Россияне поделились удивившими их деталями отдыха в Крыму

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Российские туристы, выбравшие в этом году местом отдыха Крым, рассказали, чем их удивил полуостров. Своими впечатлениями путешественники поделились в ходе опроса.

Россияне, отдохнувшие в Крыму в период пандемии, перечислили самые удивительные детали отпуска на полуострове. Соответствующей информацией туристы поделились в опросе РИА Новости.

Так, наибольшее число путешественников оказались под впечатлением от природы Крыма, в особенности от гор и чистого моря, а также комфортных погодных условий.

Одна из опрошенных туристок отметила прекрасное море и хороший сервис, а также похвалила местные продукты питания. «Фрукты вкусные и вообще все продукты очень вкусные», - добавила она.

Некоторые участники опроса отметили, что отдыхали на полуострове не первый год и не заметили каких-то существенных изменений, произошедших за последнее время. «Стало лучше, чем раньше было. Цены порадовали, да и людей не так много, в принципе», — сказал другой путешественник.

В то же время ряд туристов отметили негативные стороны отдыха, в частности его дороговизну. Кроме того, они указали на необходимость изменений. Один респондент пожелал, чтобы сделали причал и заменили теплоходы, желательно, на более современные и комфортабельные, с мягкими сиденьями.

Ранее в сети перечислили крымские курорты с самыми чистыми пляжами. По информации издания Baza, к таковым относятся села Поповка и Оленевка, коса Беляус и мыс Опук. Там, по словам журналистов, путешественники смогут отдохнуть без ущерба для здоровья. Что касается остальных популярных у туристов мест, например, Ялты, Евпатории, Судака и других, то тамошнее побережье, по мнению авторов материала, непригодно для отдыха из-за слива в воду «миллионов тонн отходов жизнедеятельности» жителей полуострова и приезжих.

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