Курортный сезон
Развитие сюжета: Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму ● Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки ● Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов ● Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте ● Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера»
Россияне поделились удивившими их деталями отдыха в Крыму
фото © travelcrimea.com
Российские туристы, выбравшие в этом году местом отдыха Крым, рассказали, чем их удивил полуостров. Своими впечатлениями путешественники поделились в ходе опроса.
Россияне, отдохнувшие в Крыму в период пандемии, перечислили самые удивительные детали отпуска на полуострове. Соответствующей информацией туристы поделились в опросе РИА Новости.
Так, наибольшее число путешественников оказались под впечатлением от природы Крыма, в особенности от гор и чистого моря, а также комфортных погодных условий.
Одна из опрошенных туристок отметила прекрасное море и хороший сервис, а также похвалила местные продукты питания. «Фрукты вкусные и вообще все продукты очень вкусные», - добавила она.
Некоторые участники опроса отметили, что отдыхали на полуострове не первый год и не заметили каких-то существенных изменений, произошедших за последнее время. «Стало лучше, чем раньше было. Цены порадовали, да и людей не так много, в принципе», — сказал другой путешественник.
В то же время ряд туристов отметили негативные стороны отдыха, в частности его дороговизну. Кроме того, они указали на необходимость изменений. Один респондент пожелал, чтобы сделали причал и заменили теплоходы, желательно, на более современные и комфортабельные, с мягкими сиденьями.
Ранее в сети перечислили крымские курорты с самыми чистыми пляжами. По информации издания Baza, к таковым относятся села Поповка и Оленевка, коса Беляус и мыс Опук. Там, по словам журналистов, путешественники смогут отдохнуть без ущерба для здоровья. Что касается остальных популярных у туристов мест, например, Ялты, Евпатории, Судака и других, то тамошнее побережье, по мнению авторов материала, непригодно для отдыха из-за слива в воду «миллионов тонн отходов жизнедеятельности» жителей полуострова и приезжих.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов. Загрузка ялтинских отелей достигла рекордного показателя в 96%.
Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте. Мошенник выманивал у туристов деньги за несуществующее жилье в Ялте, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Ялте нашли бесхозный пляж. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.
Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера». При грамотном управлении у Крыма есть все перспективы работать 7-8 месяцев в году с годовой загрузкой 70-80%.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.
В поселке под Керчью загорелся супермаркет
В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
24 часа назад
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
24 августа
Курортный сезон
Новости курортного сезона