Происшествия
Пятеро севастопольцев освобождены из пиратского плена
фото © Форпост
Пятеро моряков из Севастополя, похищенных 17 июля с судна «Кюрасао Трейдер» в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе, были освобождены в Нигерии, сообщает МИД России.
«В настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в г. Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», – сказано в сообщении.
Напомним, семеро россиян экипажа судна «Curacao Trader» были взяты в плен при нападении пиратов в 210 милях от побережья Бенина. Как сообщалось, захвачены были 13 из 19 членов российско-украинского экипажа.
Все российские моряки были освобождены 24 августа в результате совместных усилий дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца.
В Москве выражают признательность всем, кто содействовал освобождению российских моряков, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
К сожалению, пиратские абордажи у берегов Африки – достаточно регулярное явление. Так, в мае 2020 года были освобождены пленные члены команды контейнеровоза «Томми Ричер», а в январе этого года сообщалось о захвате команды судна «Ambika».
В тексте использованы материалы: Форпост
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