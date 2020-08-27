Прокуратура обнаружила в Симферополе семиэтажный самострой

Предприятие в Симферополе незаконно возвело семиэтажное здание.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства, без разрешительных документов, одно из предприятий на территории города возвело семиэтажное здание», - говорится в сообщении.

В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения на строительство в случае, если для его осуществления предусмотрено получение разрешений на строительство), которое было направлено в Службу государственного строительного надзора Республики Крым для рассмотрения по существу.

Кроме того, в адрес руководителя юридического лица внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства. Ход и результаты устранения нарушений находятся на особом контроле прокуратуры района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму нашли нарушения на 300 млн при возведении двух многоэтажек. Прокуратура выявила нарушения при исполнении государственного контракта по строительству двух 160-квартирных жилых домов в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Подрядчик срывает строительство дороги к новому микрорайону в Керчи. Министерство транспорта Крыма рекомендовало активизировать работы по строительству новой улицы Гаспринского в Керчи.

В Севастополе закроют цирк ради строительства гостиницы. В Севастополе планируется убрать шатер цирка на улице Пожарова ради строительства на этом месте гостиницы для спортсменов.

В Севастополе заключили мир с хозяином украинского самостроя. Правительство Севастополя утвердило проект мирового соглашения с застройщиком многоквартирного дома по адресу: ул. Стрелецкая, 8, построенного на земельном участке под индивидуальное жилое строительство (ИЖС).