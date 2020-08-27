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Власть

Прокуратура обнаружила в Симферополе семиэтажный самострой

Предприятие в Симферополе незаконно возвело семиэтажное здание.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства, без разрешительных документов, одно из предприятий на территории города возвело семиэтажное здание», - говорится в сообщении.

В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения на строительство в случае, если для его осуществления предусмотрено получение разрешений на строительство), которое было направлено в Службу государственного строительного надзора Республики Крым для рассмотрения по существу.

Кроме того, в адрес руководителя юридического лица внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства. Ход и результаты устранения нарушений находятся на особом контроле прокуратуры района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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