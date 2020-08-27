Пенсионер утонул в море в поселке Приморский под Феодосией

Тело пожилого мужчины обнаружено в море в районе центрального пирса поселка Приморский под Феодосией.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Поступило сообщение о том, что в поселке Приморский (Феодосия), возле центрального пирса, в воде отдыхающий обнаружил тело мужчины, - отметили в пресс-службе. - Погибший - 1936 года рождения. Обстоятельства смерти и причины устанавливаются правоохранительными органами».

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов добавил, что безопасность на водных объектах республики обеспечивают сотрудники государственного казенного учреждения «Крым-Спас» и Госинспекции по маломерным судам. «Протяженность береговой линии Республики Крым в зоне ответственности Главного управления составляет 2348 км», - сообщил он.

Других происшествий на воде за минувшие сутки в Крыму не зарегистрировано.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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