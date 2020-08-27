Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым

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В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.

По данным ведомства, граждане, которые следуют на материковую часть Украины из Крыма, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию или получить негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Отмечается, что при этом необходимо установить приложение «Дія». «В случае невозможности установки такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации», – отметили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

Если иностранцы и лица без гражданства хотят попасть на территорию Крыма, то они должны иметь при себе полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19.

«Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией – партнером», – добавили в министерстве.

Ранее правительство Украины временно приостановило работу КПВВ на админгранице между Крымом и Херсонской областью до 30 августа.

Представительство президента Украины в АРК после этого опубликовало шесть «гуманитарных оснований», при которых можно пересекать админграницу полуострова с Херсонщиной, несмотря на ограничения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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