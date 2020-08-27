Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +27
море +24

Коронавирус в Крыму

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки

10:22 четверг, 27 августа 2020

Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Это следует из информации республиканского министерства здравоохранения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом число умерших с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 28 человек.

По данным республиканского минздрава, под медицинским наблюдением находятся 1111 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, в стационарах – 888 человек, изолировано в обсерваторы – 211 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2187 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 575 человек, выписано с выздоровлением - 1557.

За минувшие сутки на территории республики подтверждены 56 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом. Однако, как сообщил главный врач «Феодосийского медицинского центра» Андрей Вербов, роженицам ничего не угрожает.

В Севастополе разыскивают заразившуюся коронавирусом жительницу города. Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19. В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса. За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Странности
В Крыму заявили, что придумали прибор, видящий сквозь стены

В Крыму заявили, что придумали прибор, видящий сквозь стены

Ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, способного распознавать объекты сквозь различные препятствия, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.

Водный кризис
Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад

Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад

Ученое сообщество Севастополя еще 20 лет назад подготовило программу по решению водной проблемы города, чтобы не допустить сегодняшней ситуации с дефицитом водных ресурсов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации