Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет ● В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом ● В Симферополе 30 школ будут работать в две смены ● Кабмин Украины снимает ограничения на админгранице Крыма ● В Крыму разрешили проводить спортивные игры при 10 процентах зрителей
Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки
Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Это следует из информации республиканского министерства здравоохранения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом число умерших с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 28 человек.
По данным республиканского минздрава, под медицинским наблюдением находятся 1111 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, в стационарах – 888 человек, изолировано в обсерваторы – 211 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2187 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 575 человек, выписано с выздоровлением - 1557.
За минувшие сутки на территории республики подтверждены 56 новых случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Коронавирус в Крыму
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