Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки

Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Это следует из информации республиканского министерства здравоохранения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом число умерших с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 28 человек.

По данным республиканского минздрава, под медицинским наблюдением находятся 1111 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, в стационарах – 888 человек, изолировано в обсерваторы – 211 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2187 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 575 человек, выписано с выздоровлением - 1557.

За минувшие сутки на территории республики подтверждены 56 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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